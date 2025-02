Gewezen conciërge Jean Marie ‘Jan’ Strubbe overleden

In Brugge is vrijdag 31 januari Jean Marie ‘Jan’ Strubbe overleden. Hij werd 85 jaar. In mei 1986 nam hij samen met zijn echtgenote Monique Van Tomme intrek in het appartement dat is bestemd als conciërgewoning voor Cercle Brugge. Exact 18 jaar later namen zij afscheid van de groen-zwarte vereniging om van hun pensioen te genieten op een flat in het Brugse stadscentrum. Daarna verhuisden ze naar WZC Ter Potterie.

Jan was in 1986 vertegenwoordiger bij de firma Lerou in de Smedenstraat en ging met zijn vrouw vaak op bezoek bij Johan en Monique Versyp die tot dan de conciërgewoning in de nok van het Jan Breydelstadion betrokken. Jan en Monique kregen op een dag de vraag of zij goesting hadden om de taak als conciërge over te nemen. Johan Versyp was toen ook secretaris en gerechtigd correspondent bij Cercle.

Zo namen Jan en Monique de functie in handen. In 1988 vond toenmalig voorzitter Paul Ducheyne dat Jan de ideale man was om ook de officiële taak van veiligheidsverantwoordelijke tegenover het ministerie van Binnenlandse Zaken op zich te nemen. Dankzij de steun van zijn echtgenote en dochter Sabine kon hij deze functie erbij nemen. Ook tijdens de voorbereiding op EURO 2000 kon Jan heel nuttige ingrepen verwezenlijken want hij kende ondertussen alle vensters en deuren van het toenmalige Olympiagebouw en had ook de constructie van het bijgezette logegebouw nauwgezet gevolgd. Naast dochter Sabine Van Tomme en schoonzoon Marc Blanckaert had Jan drie kleinkinderen. (ACR)