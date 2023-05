Gewezen brandweerman William Duquesne is overleden

In het AZ Delta in Rumbeke is gewezen brandweerman William Duquesne (65) uit Wervik overleden. Hij was destijds de dirigent van de brandweerfanfare. William speelde bij volleybalclub Virovios Wervik, lang geleden in de stadszaal Oosthove. Hij werkte jarenlang bij wat nu Fluvius noemt.

William had een ruime vriendenkring waar hij zal gemist worden. Hij was een levensgenieter en altijd goedlachs. Altijd zo opgewekt en welgezind. Zijn aanstekelijke lach typeerde William. Het brandweerkorps uit de Tabaksstad kreeg in de jaren zeventig een fanfare. William werd in de loop der jaren dirigent. “Heel weinig korpsen hebben een fanfare”, aldus de ondertussen gewezen dienstchef Filip Simoens destijds in HLN. “Men repeteert elke donderdagavond in de brandweerkazerne. Ze worden links en rechts gevraagd. Zo’n fanfare geeft een zeker cachet en om op stap te gaan is het ook gemakkelijk want we moeten gewoon het ritme van de muziek volgen.”

De vriendenkring van de vrijwillige brandweer organiseerde eind mei 1999 voor de eerste keer een motortreffen voor brandweerlieden, veiligheidsdiensten en clubs. Het ging om een toeristische rondrit met diverse bezienswaardigheden. Op de vier controleposten waren er leuke proeven.

Het idee voor het motortreffen kwam van William Duquesne. Hij reed toen met een Kawasaki GTR 1000 en was één van de drie motorrijders van het brandweerkorps. De twee anderen waren Philippe Gardeyn (BMW K 1100 LT) en Johan Desmet (Honda CB 750).

Als motorrijder hielp William als mobiele seingever ook mee tijdens de toenmalige interclub Gent-Wervik die later werd omgedoopt tot de Omloop van de Grensstreek. William groeide op in de Scherpenheuvelstraat, samen met zijn twee zussen Liliane en Roos. Tijdens de toenmalige wijkfeesten De Briekenhoek trad hij begin de jaren 2000 een aantal keer samen met zanger Nico Vantomme op. William begeleidde hem toen op zijn orgel. Tijdens het familiefeest van Danscompagnie Tros in de stadszaal Oosthove hielp hij jarenlang mee. Zijn zus Roos was toen choreografe van Tros.

William woonde in de Vredestraat en was de weduwnaar van Mireille Lietaer, mama van twee kinderen Benny en Veerle en oma van drie kleinkinderen. Hij was de vader van twee kinderen Inni en Ilja en opa van zes kleinkinderen.

Een laatste groet aan William kan in het funerarium Serenity in de Vredestraat op maandag, dinsdag en woensdag van 14.30 tot 18.30 uur, donderdag tot 17 uur.

De uitvaartplechtigheid gaat door daags na zijn verjaardag op zaterdag 13 mei om 10 uur in de Sint-Jozefskerk.