Gewezen brandweerman Ronny Vanfleteren (65) uit Wervik is overleden

In het woonzorgcentrum Mater Amabilis in Wervik is gewezen brandweerman Ronny Vanfleteren (65) overleden. Hij begon op 1 maart 1978 als stagiair-brandweerman en werd dan brandweerman.

In het begin van zijn loopbaan bij het vrijwillig brandweerkorps was Ronny lid van duikersclub De Piraten die toen hun thuishaven hadden in het verdwenen zwembad in Geluwe.

Graag gezien

De verslagenheid bij de actieve en gewezen brandweermannen is groot want Ronny was graag gezien. Klein, maar dapper en vooral goedlachs. “Ronny stond gelijk aan amusement”, zo staat te lezen op de Facebookpagina van de brandweer Wervik.

Ronny reed jarenlang met de ambulance, toen nog de 900. Ook was hij lid van de brandweerfanfare en de vriendenkring. In zijn vrije tijd was hij sportief en ging hij vaak lopen.

Ronny woonde op het einde van de Ommegangstraat en was de echtgenoot van Kathleen Cleenewerck. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 20 januari om 10 uur in de aula van de begraafplaats.