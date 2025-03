Gewezen brandweeradjudant Bernard Vranken (77) net voor vertrek op cruise in Tenerife overleden

Op vakantie in Santa Cruz de Tenerife is Bernard Vranken uit Wervik overleden. Hij zou er met zijn echtgenote Claudette Verschuere vertrekken op cruise. Bernard was lang vrijwillig brandweerman en zwaaide af als adjudant.

Zijn vader Ivan zaliger was van 1981 tot 1983 brandweercommandant en werd opgevolgd door Raymond Couckuyt (1983-1990) zaliger. Bernard woonde eerst in de Speiestraat naast de garage Vantomme en aan de overkant van zijn ouderlijk huis. Later verhuisde hij naar het einde van de Kasteelstraat.

Hij werd geboren in Wervik op 17 november 1947. Bernard was de vader van twee kinderen, Sabine en Alain. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op zaterdag 22 maart om 10 uur in de Sint-Medarduskerk.