Gewezen bokser en Werviks volksfiguur Pierre Hoornaert (81) overleden

In woon- en zorgcentrum Het Pardoen in Wervik is woensdagavond Pierre Hoornaert (81) overleden. Zijn partner Christiane Dufour baatte jarenlang café In den Pauw in de Kruisekestraat uit.

Pierre Hoornaert groeide op in een kroostrijk gezin. Net als zijn broer Leon zaliger is hij bokser geweest. Wervik en het naburige Menen telden destijds veel goede boksers. In de periode na de Tweede Wereldoorlog was er een boksclub in het lokaal Ons Huis in de Vlamingenstraat en in de herberg van Vets in de Groenstraat. Omstreeks 1960 verdween de passie voor het boksen in Menen en Wervik. De bokszalen werden één na één gesloten.

Pierre was onze trainer en ook onze beste en bekendste bokser. Hij won enkele belangrijke kampen

Omdat er nog veel jong talent in de streek was, besloot wijlen Paul Van Houdt in 1963-1964 om zelf een nieuwe boksclub op te richten. Binnen de kortste keren kon er weer getraind worden. Marcel Dewitte bood het bovenzaaltje van zijn cafécinema Majestic, nu Lingerie Marie, op het Sint-Maartensplein aan. “Onze boksclub telde een tiental liefhebbers, waaronder de broers Leon en Pierre Hoornaert”, vertelt Paul van Houdt in het jaarboek 2009 van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie (St.O.C.). “Pierre was onze trainer en ook onze beste en bekendste bokser. Hij won enkele belangrijke kampen.”

Afscheid van een volksfiguur

Pierre was de vader van drie kinderen Claudine, Jannic en Mildret en de pluspapa van Dorianne. Hij woonde vele jaren in de Christuslaan. Pierre was een volksfiguur die graag onder de mensen was en er in het uitgaansleven altijd piekfijn bijliep.

Een laatste groet kan in het funerarium Serenity, Vredestraat in Wervik, vrijdag, maandag en dinsdag van 14.30 uur tot 18.30 uur, zaterdag tot 16 uur en op woensdag tot 17 uur.

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 25 augustus om 9.30 uur in de Sint-Jozefskerk. (EDB)