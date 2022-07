Gewezen beroepsrenner Roger Van De Maele overleden

In het AZ Groeninge Kortrijk is gewezen beroepsrenner Roger Van De Maele onverwacht overleden. Als beroepsrenner won hij in Temse en Roeselare maar door omstandigheden stopte Roger na twee succesvolle seizoenen met koersen.

Hij werd geboren in Scheldewindeke en was de echtgenoot van Marleen Desmedt. Roger was de papa van twee kinderen Steven en Dieter. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen. Hij was destijds een grote belofte en maakte het ook waar.

Als junior won Roger negen koersen. Een categorie hoger als liefhebber kwam hij tien keer als eerste over de finish. In 1973 werd Roger militair wielerkampioen. Een jaar later werd hij profrenner bij de Flandriaploeg van Briek Schotte.

Snelle spurter

Roger Van De Maele was indertijd gekend als een snelle spurter en hij maakte in die korte tijd als beroepsrenner de glorieperiode mee van Freddy Maertens. Na tien jaar inactiviteit haalde hij dan weer de fiets van de haak, sloot zich aan bij de nevenbond WAOD en won in 1982 het wereldkampioenschap in Sint-Niklaas.

Roger bleef een fervent wielertoerist en won ook twee keer het kampioenschap van Groot-Dentergem. Zijn zoon Dieter koerste ook.

De uitvaartdienst in de aula van het uitvaartcentrum Desmedt in de Wontergemstraat in Dentergem gaat door op dinsdag 26 juli om 10.30 uur.