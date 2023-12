Gewezen bakker Marc Demeester (86) is overleden in Geluwe

In zijn woning in het begin van de Kerkstraat in Geluwe is gewezen bakker Marc Demeester (86) overleden. Eind december vorig jaar verloor hij zijn echtgenote Ivette Pattyn. Samen baatten ze maar liefst dertig jaar een bakkerij uit. Ondanks veel en hard werken zette bakker Marc zich ook in voor het verenigingsleven.

Marc en Ivette huwden in 1962 en woonden eerst in de Kleine Wervikstraat. Zijn vader was ook bakker in de Kerkstraat en Marc hielp er mee. Vader stopte in 1967 en zoon Marc nam in december de zaak over. Hij is gestopt in 1997.

Voorzitter Help ons Helpen

Marc was meer dan 40 jaar voorzitter van de plaatselijke contactgroep voor bloed- en plasmagevers ‘Help ons Helpen’. Ondanks zijn drukke job vond Marc destijds toch de tijd om in Roeselare bloed te gaan geven. “Dat was niet in het ziekenhuis maar in een bloedgeverscentrum”, vertelde Marc destijds in KW. “De dokter vroeg me op een bepaalde dag om in Geluwe te beginnen met een contactgroep. Zo ging de bal aan het rollen. We begonnen in 1969 in Het Berkenhof en gebruikten daar zowel het café als de zaal. Nadien verhuisden we naar de turnzaal van de jongensschool in de Beselarestraat. We zijn dan beland in het gemeenschapscentrum De Gaper en finaal om praktische reden in de polyvalente zaal Ter Linde.”

Help ons Helpen hield op begin 2017 en nam het Rode Kruis Wervik-Geluwe de bloedafnames over. Marc was bestuurslid van Neos dat dit jaar vijftig jaar bestaat.Hij was de vader van twee zonen Rik en Hans. Er zijn daarnaast drie kleinkinderen, vier achterkleinkinderen en een achterachterkleinkind Sep

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 9 december om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk.