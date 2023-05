Gewezen Ardooienaar en profvoetballer Philip Benoot (66) overleden

Wij vernemen het overlijden van oud-Ardooienaar Philip Benoot. Hij werd 66 jaar.

Philip werd geboren te Roeselare en groeide op in Ardooie waar hij eveneens een mooie voetballoopbaan startte bij KVC Ardooie. Achtereenvolgens ging hij als middenvelder aan de slag bij Club Brugge, KAA Gent en KV Mechelen.

Benoot speelde ook bij Harelbeke. © gf

Van 1985 tot 1988 werd hij in Mechelse loondienst nog uitgeleend aan Harelbeke waar hij zijn actieve voetballoopbaan als prof afrondde. Nadien speelde hij nog in het amateurvoetbal.

Philip was in Ardooie geen onbekende. Naast voetballer was hij eveneens hoofdleider van de Chiro.