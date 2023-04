Gewezen algemeen overste van de Zusters van Maria zuster Immolata overleden in Ingelmunster

Op woensdagmorgen 19 april overleed zuster Immolata in het wzc Maria Rustoord in Ingelmunster. De zuster werd 86 jaar.

Leona Vandelannoote zag het levenslicht op 10 januari 1937 in Ieper. Op 3 augustus 1957 werd ze geprofest bij de Zusters van Maria in Ingelmunster. De zuster genoot een opleiding voor verpleging en verzorging. Vanaf 1963 tot 1988 was ze werkzaam in het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem. Ze werkte er als verpleegkundige, vroedvrouw en ruim 20 jaar als directrice.

In 1988 begon zuster Immolata aan een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze kwam naar het hoofdklooster van de Zusters van Maria in de Schoolstraat in Ingelmunster, waar ze tot algemeen overste werd aangesteld. Ze was verantwoordelijk voor alle gemeenschappen, die verbonden zijn met de congregatie en dit zowel in België, Congo als Vietman. Op zondag 9 augustus 2007 vierde de zuster haar gouden professie in het hoofdklooster in Ingelmunster. Op 1 november 2015 nam zuster Linda de functie van algemeen overste van het hoofdklooster over. Zuster Immolata bleef nog actief in het hoofdklooster. Sinds enige tijd verbleef ze in het wzc Maria Rustoord in Ingelmunster, waar ze ook is overleden.

De eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 29 april om 10 uur in de Sint-Amandskerk in de Gravinnestraat in Ingelmunster. (PADI)