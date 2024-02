In het woonzorgcentrum Andante in Menen is ere-adjunct-politiecommissaris Jef Masschelein (89) overleden. Hij was de echtgenoot van Louisette Lewyllie en vader van twee kinderen Geert en Yves.

Er zijn daarnaast twee kleinkinderen. Jef Masschelein werd geboren in Beselare op 12 juli 1934 en groeide er op in een gezin van vijf kinderen. Hij woonde destijds in de Leeuwerikenlaan in Menen.