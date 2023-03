Gervais ‘Roland’ Windels van Schoenen Mayfair in Tielt overleden

Gervais ‘Roland’ Windels is op zaterdag 18 maart overleden. Hij werd geboren op 25 augustus 1937 en werd 85 jaar. De voorbije drie jaar woonde hij in wzc Mariawende in Beernem, maar het grootste deel van zijn leven bracht hij in Tielt door, waar hij samen met echtgenote Lisette Verbrugge Schoenen Mayfair oprichtte in de Kortrijkstraat.

Gervais ‘Roland’ Windels was de echtgenoot van Lisette Verbrugge (+2016). Samen richtten ze Schoenen Mayfair in de Kortrijkstraat in Tielt op. De winkel is nu in handen van schoondochter Marijke Maes. In het dagelijkse leven werkte hij als industrieel ingenieur elektronica aan het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen van Universiteit Gent.

Biljartkampioen

In zijn vrije tijd was Gervais een voortreffelijke biljarter. In 1979 werd hij Belgisch kampioen carambole in de tweede klasse. Hij was ook radiozendamateur onder de roepnaam ON6WM. Naast dit alles was hij jarenlang lid van de computerclub van Tielt en één van de eersten die een Apple-computer in huis haalde.

Op latere leeftijd studeerde hij notenleer en leerde hij piano en mondharmonica spelen. Zijn liefde voor blues en jazz bracht hem op maandagavond dikwijls naar de Banana Peel in Ruiselede. Gervais hield van het Westen van de VS en ging daar graag op reis.

Hij was de vader van Veerle en Geert (Marijke Maes) en opa van vier kleinkinderen. Er werd afscheid genomen in intieme kring en dit volgens zijn eigen wens. (NS/Dhondt & Bockelandt)