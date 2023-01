Gerechtsdeurwaarder Philippe Willems (69) overleden

Op 69-jarige leeftijd is zaterdag de bekende gerechtsdeurwaarder Philippe Willems thuis overleden.

Philippe Willems werd geboren op 18 maart 1953 in Brugge. Hij startte in 1986 als gerechtsdeurwaarder. Hij runde nog steeds een kantoor met zijn confrater Philippe Matthys langs de Gistelsesteenweg in Sint-Andries.

In zijn vrije tijd hield Philippe van reizen. Hij was vroeger een fervent visser en de laatste maanden bewonderde hij vooral de vele vogels in zijn tuin. Zijn verrekijker stond steevast naast hem om de prachtige vogels te bewonderen.

De uitvaart vindt op vrijdag 20 januari vanaf 10 uur plaats in de aula van crematorium De Blauwe Toren in Brugge. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.