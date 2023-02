Gerecht onderzoekt verdacht overlijden van dertiger in rijwoning in Diksmuide

De politie en het parket zijn een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden van een dertiger uit Diksmuide. De man werd zondag in de late middag dood aangetroffen in zijn bed. De doodsoorzaak moet duidelijk worden door een autopsie.

De man, een dertiger, woont samen met zijn vriendin in een rijwoning in de Laure Fredericqlaan in het centrum van Diksmuide, vlakbij het Stadspark. Het was zijn vriendin die zondag in de late middag de akelige ontdekking deed. Haar vriend lag levenloos in bed. De hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd waarna in eerste instantie een MUG-dienst en ambulance ter plaatse snelden. Zij deden nog wat ze konden, maar konden enkel het overlijden van de man vaststellen.

Drugsverleden

Gelet op zijn jonge leeftijd worden de feiten als een verdacht overlijden bestempeld, te meer omdat er geen exacte doodsoorzaak kon bepaald worden. De man zou wel een verleden hebben met drugsfeiten, maar daar zou volgens buurtbewoners nu geen sprake meer van zijn. In ieder geval werd de politie opgetrommeld voor een onderzoek ter plaatse en werd de woning verzegeld. Ook het parket werd verwittigd en die besloot een wetsgeneesheer aan te stellen voor een autopsie. Die resultaten zijn nog niet duidelijk. Tot zolang wordt het overlijden als verdacht beschouwd. De vriendin van de overleden man werd niet opgepakt. (JH)