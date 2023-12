Gepassioneerde Brugse slager Jaak Van Severen (85) overleden

De bekende Brugse slager Jaak Van Severen is op maandag 4 december overleden in PZE De Vlinder in Brugge. Hij werd 85.

Jaak Van Severen werd geboren op 2 april 1938 in Tielt. Van 1963 tot in 2005 runde hij een slagerij in de Mariastraat in Brugge, rechtover van het SFX Instituut. Zijn aandacht ging altijd naar de versheid en de kwaliteit van zijn producten. Door zijn passie was hij ook jaren voorzitter van de Beenhouwersbond. Naast zijn job was hij ook actief als ondervoorzitter van Unizo Brugge en voorzitter van de handelaarskring Shopping Brugge.

Begin september vierde hij nog zijn diamanten huwelijksjubileum met Aldegonde De Vos in Brasserie Fiston in Varsenare, waar de Brugse burgemeester hem ging feliciteren. Naast zijn echtgenote laat hij één zoon (Jean), twee kleinkinderen (Bert en Michael) en drie achterkleinkinderen (Cheyenne, Ayden en Laurence) achter. De uitvaart vindt plaats op vrijdag 8 december om 10 uur in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming.