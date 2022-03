Georgette Vankeirsbilck, oudste vrouw van Groot Dentergem, overleden op 102-jarige leeftijd

Georgette Vankeirsbilck uit Wakken is op vrijdag 11 maart overleden. Ze verbleef in het WZC SAMEN in Wakken en is ook daar overleden.

Georgette Vankeirsbilck werd op 24 november 1919 geboren in Wakken. Ze woonde jarenlang langs de Mandelstraat in Wakken. Georgette was gehuwd met Ernest Debooserie. Haar man overleed in 1978. Hij was toen de laatste veldwachter van de gemeente Wakken en Oeselgem. Georgette werd 102 jaar en vorig jaar op 24 november vierde ze haar unieke verjaardag in het WZC SAMEN.

Overgrootmoeder

Georgette was de oudste inwoner van Groot Dentergem en daar was ze heel fier op. Ze was moeder van drie kinderen. Haar zoon Marc is al overleden. Martine is gehuwd met Bob Boudou en dochter Carine is gehuwd met Patrick Vandenbussche. Ze was bomma van Pascal, Arne, Saar en haar kleinkind Anneke is overleden. Daarnaast was ze overgrootmoeder van zes achterkleinkinderen.

Georgette stierf op een vredige manier en dit met het bijzijn van haar familieleden. Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de aula van het uitvaartcentrum Desmet langs de Wontergemstraat 79 in Wakken op vrijdag 18 maart om 11 uur. Na de dienst zal Georgette rusten bij haar echtgenoot Ernest op de begraafplaats van Wakken.