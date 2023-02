Gemeenteraadslid van Leffinge Ronny Vangenechten (68) overleden na korte, maar intense ziekte

In Leffinge is donderdag gemeenteraadslid Ronny Vangenechten na een korte, maar intense ziekte overleden. Hij werd 68 jaar.

Ronny Vangenechten werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verkozen op Lijst Dedecker en toonde zich meteen als een felle en enthousiaste verdediger van zowel de belangen van Leffinge als van het Middelkerkse hinterland. Veel Middelkerkenaars kennen Ronny als e sympathieke waard van de sportbar in De Barloke. Samen met zijn betreurde echtgenote Annie die in juli vorig jaar overleed, was hij er jarenlang uitbater en de motor achter de bekende zaalvoetbalcompetitie in de Leffingse sportzaal. Na de renovatie van zaal De Zwerver baatte hij eveneens het aanpalend cafeetje uit.

Ronny zetelde ook als gedelegeerd bestuurder in het Autonoom Gemeentebedrijf, dat een niet onbelangrijk deel van het gemeentelijk onroerend patrimonium beheert. Burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) reageert emotioneel op het overlijden van zijn vriend en partijgenoot. “Ik vind het zo erg om na schepen Eddy Van Muysewinkel nu ook afscheid te moeten nemen van Ronny”, vertelt een aangedane burgemeester. “Ronny was een levenslustige volksmens met het hart op de tong zoals ik het graag heb, een aimabele werker, een sociaal dier en prominent aanwezig achter de schermen. Hij reisde met zijn Annie regelmatig naar Frankrijk, naar hun favoriete stek Les Gorges du Verdon. Hij heeft er zelfs haar as uitgestrooid.”

Comedy avonden

“Ronny was bovendien een echter doener en niet bang voor een uitdaging. Hij organiseerde begin de jaren 2000 samen met Erwin Bohyn de befaamde Comedy Avonden. Het duo bood – ook beginnende – comedians uit binnen- en buitenland een podium in De Zwerver”, zegt Jean-Marie Dedecker nog. Voor wie zijn of haar deelneming wil betuigen is er in het MAC aan het gemeentehuis een rouwregister geopend. (DVL)