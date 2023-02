Gemeenteraadslid van Leffinge Ronny Vangenechten (68) overleden na korte en intense ziekte

Op donderdag 23 februari is gemeenteraadslid Ronny Vangenechten (68) in Leffinge overleden. Ronny was een gewaardeerd raadslid voor LDD en gedelegeerd bestuurder van het Autonoom Gemeentebedrijf in Middelkerke. Hij kon niet winnen in de strijd tegen een korte en intense ziekte.

Ronny Vangenechten: aimabele werker, sociaal mens en prominent achter de schermen. Veel Middelkerkenaars kennen Ronny ongetwijfeld als sympathieke waard van de sportbar in De Barloke. Samen met zijn betreurde vrouw Annie, was hij er jarenlang uitbater en motor achter de bekende zaalvoetbalcompetitie in de Leffingse sporthal. Na de renovatie van zaal De Zwerver baatte hij ook het aanpalende cafeetje uit.

Comedy Avonden

Ronny was een echte doener en niet bang van een uitdaging. Begin jaren 2000 organiseerde hij samen met Erwin Bohyn de befaamde Comedy Avonden. Het duo bood (beginnende) comedians uit binnen- en buitenland een podium in De Zwerver. Ronny timmerde zo mee aan de carrière van gevestigde waarden zoals Alex Agnew en Wouter Deprez.

Trekker achter de schermen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, wordt Ronny Vangenechten gemeenteraadslid voor LDD. Hij is de antenne van Leffinge en behartigt niet alleen de belangen van de Leffingenaars, maar ook van het ganse hinterland. Daarnaast zetelt hij ook als gelegeerd bestuurder van het Autonoom Gemeentebedrijf dat een stuk van het onroerend patrimonium van de gemeente Middelkerke beheert.

Ronny verloor in juli 2021 zijn echtgenote Annie Verhaeven.

Voor wie zijn deelneming wil betuigen, is er een rouwregister geopend in het MAC – gemeentehuis Middelkerke.

Het gemeentebestuur betuigt haar diepste steun voor de familie van Ronny. (PG)