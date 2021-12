Gemeenteraadslid Hilde Despiegelaere verliest strijd tegen kanker

Jabbeeks gemeenteraadslid voor CD&V Hilde Despiegelaere is overleden. Ze werd slechts 56 jaar en overleed aan de gevolgen van kanker.

Hilde Despiegelaere baatte jarenlang samen met haar echtgenoot Jan Verhelst de supermarkt Teddy uit in Snellegem. Daarna ging ze aan de slag als bediende bij Electrabel, het huidige Fluvius.

Sociaal en politiek geëngageerd

Hilde Despiegelaere was ook sociaal en politiek geëngageerd in haar gemeente Jabbeke. Ze zetelde als gemeenteraadslid voor CD&V vanaf 2007 en dan in de periode 2013-2018 als OCMW-raadslid.

Sinds 2019 zetelde ze opnieuw in de gemeenteraad. Het stadsbestuur van Jabbeke laat verstaan dat Hilde herinnerd wordt als een heel verdienstelijk en gedreven gemeenteraadslid met een groot engagement voor het belang van de gemeente en zijn inwoners.

Ze nam ook het meterschap op zich van Huis Snello, waar mensen met een beperking met de nodige ondersteuning kunnen bouwen aan hun toekomst.

Hilde Despiegelaere stond een tweetal weken geleden nog in onze krant, meer bepaald in de rubriek ‘een bloemetje voor…’ waarin ze door haar dochter Anne-Sophie letterlijk in de bloemetjes werd gezet. Hilde laat naast echtgenoot Jan Verhelst ook kinderen Anne-Sophie en Pieterjan en kleinzoon Wout achter.