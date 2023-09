Gemeenteraad Koekelare houdt minuut stilte voor overleden oud-raadslid Marcel Logghe

Voor aanvang van de gemeenteraad in Koekelare werd maandagavond een minuut stilte gehouden voor het overlijden van oud-gemeenteraadslid Marcel Logghe. Marcel werd in Koekelare geboren op 23 januari 1937. Hij overleed thuis in Leffinge op 10 september op 86-jarige leeftijd.

Marcel was de weduwnaar van Ivonne Dupon met wij hij 30 jaar langs de Brugse Heirweg woonde in Koekelare. Daarna verhuisde het echtpaar naar De Wissel in Koekelare.

Bijna kwarteeuw gemeenteraad

Ivonne overleed in 2001 en was toen 61 jaar. Marcel was de papa van Marc Logghe en Kristien Neyts, Maureen Logghe en Dirk Quartier. Hij was de opa van Bram en vriendin Laïs, Bregt en Alex.

Marcel werkte vroeger als bediende. Hij was van 1970 tot 1976 OCMW-raadslid. Van 1977 tot 2000 zetelde hij onafgebroken in de gemeenteraad.

Tal van verenigingen

Marcel sloot zijn politieke carrière tussen 2001 en 2006 af als OCMW-raadslid. Marcel was lid van Open VLD en was ook jarenlang actief in tal van verenigingen.

De plechtige uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 16 september om 10 uur in de Sint-Martinuskerk in Koekelare. (Rouw Logghe/BC/BCH)