Geliefde refterhulp Sint-Vincentiusschool Marina Byloo overlijdt aan hartaderbreuk

De Sint-Vincentiusschool in Anzegem en de familie van de 61-jarige Marina Byloo zijn in rouw. Marina, die in de school werkt als poetsvrouw en refterhulp, overleed vrijdag in het ziekenhuis, nadat ze onwel was geworden in haar auto. Voor de school is het de derde keer in vijf jaar dat ze afscheid moeten nemen van een personeelslid. “Er zijn geen woorden genoeg om haar te danken”, zeggen haar kinderen, kleinkinderen en partner.

Het overlijden van Marina kwam totaal onverwacht. De vrouw reed vrijdagmiddag 21 januari naar huis, toen ze plots onwel werd in haar wagen. Marina werd overgebracht naar het ziekenhuis waar ze stierf aan een hartaderbreuk. Voor de Sint-Vincentiusschool een nieuwe klap. Begin januari 2017 overleed toenmalig directeur Lieven Huys (50) tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op school en vorig jaar stierf wiskundeleerkracht Lieven Roose tijdens een ongeval op de fiets.

Onuitgesproken woorden van dank

Voor de familie van Marina komt haar overlijden extra hard aan. De vrouw is afkomstig van Zarren, maar woonde nu met haar partner Wilmar in Ooigem. De vrouw laat vier kinderen en tien achterkleinkinderen na. “Het is zo onverwachts gebeurd, maar veel te vroeg”, klinkt het. “We zitten nog met zoveel onuitgesproken woorden. We zouden haar nog zo graag willen zeggen hoe dankbaar is voor de mama en omaatje die ze was. Ze was zo trots toen we allemaal samen waren en keek met glunderende ogen naar opa Willy en de kinderen en kleinkinderen. We vragen ons af wat we gaan doen zonder haar. Wie we nu elke dag kunnen bellen? Ze laat een enorme leegte achter die nooit gevuld zal kunnen worden. We zullen haar ontzettend missen, maar we weten dat ze van hierboven zal waken over ons.”

Herdenking op school

De afscheidsplechtigheid van Marina is vrijdag om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Zarren. Diezelfde dag houdt ook de Sint-Vincentiusschool nog een herdenking. “Dat doen we na de schooluren met alle personeel”, zegt directeur Frederik Glorieux.

Helaas is het al de derde keer in vijf jaar dat we plots afscheid moeten nemen van een personeelslid – Directeur Frederik Glorieux

“Maandagmiddag hielden we al een herdenkingsmoment in de refter met alle leerlingen. Zo zal ze het beste herinnerd worden. Marina was een zeer gewaardeerd lid van ons onderhoudsteam maar is bij de leerlingen vooral bekend als de altijd aanwezige refterhulp die de leerlingen met veel liefde ’s middags bediende. In de school is een rouwhoekje ingericht waar mensen hun gedachten van zich af kunnen schrijven. We hebben ook altijd onze rouwkoffer klaarstaan maar het is nooit goed dat we die moeten gebruiken. Helaas is het op vijf jaar tijd al de derde keer dat we plots afscheid moeten nemen van een personeelslid. We hopen dat dit nu mag stoppen.” (JH)