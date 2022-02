Gekende Nieuwpoortenaar Valère Questier overleden

Valère Questier is deze week, op 89-jarige leeftijd overleden in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. Valère werd geboren op 28 december 1932 en overleed op 15 februari 2022. was een gekend inwoner van Nieuwpoort die al jaren betrokken was bij het plaatselijke sociale en culturele leven.

Beroepshalve was Valère indertijd adjudant bij de luchtmacht en vooral na zijn pensionering was hij een voortrekker in heel wat organisaties en verenigingen. Alles opnoemen waar hij bij betrokken was zou ons te ver leiden, maar hij was indertijd betrokken bij de Nieuwpoortse visbakkers, hij was ook lid van de NIeuwpoortse Jumelagecommissie en betrokken bij de politieke partij SP-A.

Valère was ook secretaris en penningmeester van de Nationale Strijdersbond België, afdeling Nieuwpoort en vaandeldrager van de Politieke Gevangenen Nieuwpoort. Valère was een graag geziene persoon in Nieuwpoort en weduwnaar van Annie Daneels. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag, 26 februari om 14 uur in Aula De Valk, Valkestraat 27 te Nieuwpoort.