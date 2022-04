Gekende Felix Van den Broecke (94) uit Blankenberge onverwacht overleden

Dinsdag is in Blankenberge onverwachts Felix Van den Broecke overleden. Felix was jarenlang voorzitter van vissersfolkloregroep Ebbe en Vloed waarmee hij het maritieme erfgoed koesterde en in het bijzonder alles wat te maken had met de ‘Blankenbergsche Visscherie’. Hij werd 94.

Felix Van den Broecke werd op 13 maart 1928 geboren in Blankenberge, waar hij opgroeide in het ‘Indianenkwartier’. Zijn grootouders en ooms langs moederszijde waren allen vissers, tijdens de oorlog verliet hij zelf op 14-jarige leeftijd de school om als ‘lavertje’ of scheepsjongen aan te monsteren op de B16 Maria Theresia.

Na de oorlog ging hij bij het politiekorps van Blankenberge, en in 1952 stapte hij in het huwelijk met Georgette Reynaert met wie hij twee dochters kreeg. Er zouden ook drie kleinkinderen volgen. Na zijn huwelijk ging Felix in Brussel criminologie studeren en maakte hij verder carrière bij de Blankenbergse politie.

Passie voor vissersverleden

In 1969 werd hij daar gepromoveerd tot adjunct-politiecommissaris, een functie die hij uitgeoefend heeft tot aan zijn pensioen in 1987. Het vissersverleden van Blankenberge is altijd Felix’ grote passie gebleven. Hij stelde alles in het werk om de tradities, gebruiken, spreuken en gezegden uit de visserij te bewaren en onder de aandacht te brengen.

Begin jaren ‘80 richtte hij, samen met enkele andere Blankenbergenaars, vissersfolkloregroep Ebbe en Vloed op. Later werd hij ook voorzitter van deze vereniging, en bleef dat tot aan de stopzetting in 2018. Met Ebbe en Vloed organiseerde hij de Bescheepsdag op 11 november, de jaarlijkse bloemenhulde aan het standbeeld van Sterken Dries ter ere van overleden vissers, de jaarlijkse vissersmis in de Sint Antoniuskerk, tentoonstellingen alsook voordrachten over de visserij.

Tot zijn negentigste nam Felix met Ebbe en Vloed ook elk jaar deel aan de Havenfeesten en de Blankenbergse Zeewijding. Felix is dinsdag onverwachts overleden. Hij werd 94.

