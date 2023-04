Geëngageerde Ieperling meester Marnix Muylle overleden

Advocaat Marnix Muylle is op zondag 2 april op 75-jarige leeftijd rustig ingeslapen in het UZ Gent. Er wordt op zaterdag 8 april om 11 uur afscheid van hem genomen in de Sint-Maartenskathedraal in Ieper. Marnix was vijftig jaar lid van de Ieperse balie en heeft zich ingezet voor tal van instellingen en verenigingen als lid, bestuurder, secretaris en geregeld ook als voorzitter.

Marnix Muylle werd geboren in Roesbrugge-Haringe op 26 januari 1948 en is rustig ingeslapen in het UZ Gent op 2 april. Hij was gehuwd met Mia Vanpeperstraete, vader van Stéphanie en Mathieu en pappie van vijf kleinkinderen (Felix, Emiel, Alexander, Charles en Pauline).

Hij heeft een mooi gevuld curriculum vitae: advocaat aan de Balie West-Vlaanderen, gewezen Stafhouder van de Orde van Advocaten te Ieper, ere-plaatsvervangend Vrederechter, bestuurder-secretaris vzw Jan Yperman Ziekenhuis, bestuurder vzw Kliniek Zwarte Zusters, voorzitter vzw Wintershove, ondervoorzitter vzw De Lovie, bestuurder vzw Sint-Maartensscholen Ieper, stichtend lid en gewezen voorzitter Fifty-One Club Ieper, gewezen voorzitter Koninklijk Sint-Niklaas Mannenkoor, lid Koperen Passer en lid Probus-Westland. We laten enkele collega’s en bestuursleden verwoorden wat ze voelen bij dit afscheid van een geëngageerde Ieperling.

“Altijd correct”

Voor Alain Vanryckeghem, advocaat en vice-stafhouder van de Balie West-Vlaanderen, was meester Muylle voor veel Ieperse pleiters een ijkpunt. “Ik herinner me hem als altijd heel correct, ook als je als collega’s tegenover elkaar stond in bepaalde dossiers. Hij is trouwens van de generatie van mijn vader (Luc, red.), die een jaar later advocaat werd.”

“Meester Muylle was gespecialiseerd in straf- en familierecht. We gingen zijn vijftigste jaar aan de Ieperse balie vieren in oktober, maar door zijn ziekte hadden we dit uitgesteld tot in juni. Jammer dat we hem niet meer op die manier kunnen bewieroken. Met zijn minzame omgang heeft hij zonder enige twijfel zijn stempel gedrukt op de Ieperse balie.”

Omnipracticus

Rik Verstraete, gewezen voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg – nu drie jaar op pensioen, is enigszins verrast. “We wisten dat het niet goed ging met zijn gezondheid, maar het nieuws komt toch onverwacht. We liepen elkaar nog heel sporadisch tegen het lijf. We hebben samen twaalf jaar aan de Ieperse balie gepleit en daarna werd ik voorzitter. Ik herinner me ook nog dat hij medewerker is geweest op het advocatenkantoor van wijlen ere-senator Hilaire Lahaye (voormalige PVV, red.).”

“Daarna is hij een eigen advocatenpraktijk begonnen en heeft hij veel strafzaken en ook een paar assisenzaken gepleit. Ik herinner me hem als een omnipracticus en vooral als een heel rustige redenaar die af en toe met een kwinkslag uit de hoek kon komen. Zijn plechtstatigheid in voorkomen en zijn hoffelijkheid in omgang maakten van hem een uniek persoon. Zijn respect voor de confraters en de rechtbank mogen gerust tot voorbeeld dienen!”

Verzoener

Frederik Chanterie, algemeen directeur van het Jan Yperman Ziekenhuis, ziet een toegewijd bestuurslid wegvallen. “Hij speelde vele jaren een belangrijke rol in het bestuur van het ziekenhuis: eerst als bestuurder (2005-2019), nadien als ondervoorzitter (2009-2019) en secretaris (2019 – heden). We herinneren ons hem als een toegewijde, rustige en constructieve persoon, die steeds met kennis van zaken mee zocht om problemen op te lossen, en om het ziekenhuis stelselmatig vooruit te helpen. We zullen enige tijd moeten nemen om samen dit plotse verlies te verwerken.”

Ook Bart Man, directeur van wzc Wintershove in Vlamertinge, waardeert meester Muylle voor hetgeen hij hem heeft bijgebracht. “Bijna 15 jaar lang was meester Muylle voorzitter van de raad van bestuur van Wintershove. Wij verliezen een minzaam leider die met veel toewijding en kennis van zaken al die tijd het woonzorgcentrum heeft weten te sturen. Hij was een grote verzoener en had de gave om rust te brengen in soms woelige dossiers. Als directeur neem ik afscheid van een groot mentor.”

Klankbord

Matthias Archie, coördinerend directeur van de Sint-Maartensscholen Ieper, wil zeker ook een eresaluut brengen. “Marnix was jarenlang actief lid van de Raad van Bestuur van de Sint-Maartensscholen Ieper en hij was ook lid van de agendacommissie (dagelijks bestuur). We hebben zeer frequent een beroep gedaan op zijn juridische expertise en ervaring, maar ook voor veel andere zaken was Marnix iemand waar we steeds konden op rekenen. Ik heb Marnix leren kennen als een zeer geëngageerd iemand met een groot hart voor het Ieperse katholiek secundair onderwijs. En het was ook altijd heel fijn luisteren naar de vele verhalen die Marnix op een onnavolgbare wijze kon brengen, zeer erudiet en eloquent en doorspekt met de nodige grappige anekdotes. We zullen hem missen!”

Ook Dominiek Maes, voorzitter van de vzw Sint-Maartensscholen Ieper, had aan bestuurslid Marnix Muylle een goed klankbord. “We hebben zeer frequent een beroep gedaan op zijn juridische expertise en ervaring. Ook voor veel andere zaken was Marnix iemand waar we steeds konden op rekenen.”

Mannenkoor

Als voorzitter van het Koninklijk Sint-Niklaas Mannenkoor beseft Brecht Vangheluwe maar al te goed wie hun vereniging verliest. “Marnix Muylle heeft de zingende leden van ons koor vervoegd in het jaar 1981, als jongeling van 33 jaar. Hij vond zijn plezier in het zingen, maar vooral ook in de vriendschappen. De vereniging betekende voor hem zo veel dat hij in 1996 de verantwoordelijkheden van voorzitter op zich nam. Een functie die hij 27 jaar lang met verve op zich heeft genomen, in een stijl die hem zo kenmerkt: punctueel, gestructureerd, maar vooral: vol overgave.”

“In die 27 jaar als voorzitter heeft Marnix heel wat mooie momenten meegemaakt, maar heeft hij ook voor hete vuren gestaan: het voortbestaan van een mannenkoor is geen sinecure, en dat het koor op vandaag verder groeit en bloeit is onder andere te danken aan het verbindend leiderschap van Marnix als voorzitter. Verbindend leiderschap, want Marnix zocht voor heikele punten nooit de confrontatie op, maar koos telkens de weg van de verzoening.”

“En hoe: Marnix was – en zal altijd – de man met de gave van het woord blijven. Talloze toespraken, in zijn typische stijl, en doorspekt met een eigen gevoel voor humor, werden gesmaakt door de koorleden, en blijven nog steeds bij. Tijdens al die jaren loyaliteit aan het koor wist Marnix zich steeds geruggensteund door zijn echtgenote Mia, die het koor ook steeds een warm hart heeft toegedragen en heel wat tijd heeft opgeofferd aan kooractiviteiten of bestuursvergaderingen.”