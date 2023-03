Geëngageerd Deerlijkenaar Lucien Vandenbroucke (70) onverwachts overleden

Donderdagavond is in het Kortrijkse ziekenhuis Lucien Vandenbroucke (70) onverwachts overleden. Hij woonde in de Vichtestraat te Deerlijk en is de echtgenoot van Martien Bossuyt. Hij heeft vier dochters en negen kleinkinderen.

Lucien, een geëngageerde Deerlijkenaar, was tijdens zijn jeugdjaren groepsleider van Chiro Sellewie. Hij zette zich later in voor de bouw van het heem voor Chiro Joeki (Cardijnlaan).

Bijzonder actief in verschillende verenigingen en in het organisatiecomité van de kerstcorrida was hij sinds enkele jaren de gedreven parcoursbouwer.

Als fietser en loper was hij dikwijls te zien in zijn Deerlijk. Als vrijwilliger en Mooimaker deed hij meer dan zijn deel.

Donderdagavond werd hij tijdens het sporten in de sporthal onwel en overleed later op de avond.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 23 maart om 10 uur in de Sint-Columbakerk (Kerkplein 25) in Deerlijk. (MVD)