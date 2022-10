Geen geweld bij overlijden van 51-jarige vrouw in Brugge

In de zaak van een verdacht overlijden van een 51-jarige Brugse is gebleken dat van geweld geen sprake was. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Haar 40-jarige vriend wordt verdacht van schuldig verzuim, maar mocht na verhoor beschikken.

Het slachtoffer Michele Titeca werd dinsdagochtend aangetroffen in een appartement in Verbrand Nieuwland, in het centrum van Brugge. Uit de eerste bevindingen bleek dat de vrouw al drie dagen eerder om het leven kwam. Het labo, het afstappingsteam en de wetsdokter gingen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor onopzettelijke doding en schuldig verzuim. In dat kader was de 40-jarige vriend van het slachtoffer al opgepakt voor verhoor. Ondertussen werd een autopsie uitgevoerd om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. Daaruit bleek volgens het parket dat er absoluut geen opzettelijke noch onopzettelijke tussenkomst van derden was. In die omstandigheden mocht de vriend van het slachtoffer na verhoor beschikken.