Freddy Vanderstalle, 41 jaar ambtenaar bij de stad Wervik, overleden

Thuis in De Riemeers is Freddy Vanderstalle (75) in familiale kring overleden. Hij werkte maar liefst 41 jaar als ambtenaar in het stadhuis van Wervik. In maart 2010 ging hij op pensioen. Zijn loopbaan als stadsambtenaar begon op 1 mei 1969. Hij groeide door tot bestuurssecretaris op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Hij begon als klerk op de dienst Stedenbouw die begin de jaren ’90 uitgesplitst werd in Technische Dienst en Ruimtelijke Ordening. Zijn job vereiste heel wat flexibiliteit. De ingewikkelde wetgeving werd in de jaren ’90 omgevormd van federaal naar Vlaams niveau. Een wetgeving die vaak aan wijziging toe was, wat niet altijd op applaus bij de dienst Ruimtelijke Ordening werd onthaald.

Zijn collega’s van toen omschrijven Freddy als een warme collega waar je steeds bij terecht kon voor goede wijze raad en hulp. Vaak als een rots in de branding voor de collega’s. Hij behoorde ook tot de stichters van de wijkfeesten De Riemeers.

Freddy Vanderstalle was de echtgenoot van Francine Tillie en vader van twee kinderen: Stijn en Veerle. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen. Freddy is vrijwilliger van de vzw Oppas en Vervoer geweest.

Freddy Vanderstalle verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte. Een laatste groet aan Freddy kan in het funerarium Serenity, Vredestraat in Wervik, maandag en dinsdag van 14.30 tot 18.30 uur, woensdag tot 16 uur.

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 24 augustus om 11 uur in het crematorium Uitzicht Kortrijk. (EDB)