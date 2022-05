Frans Vankeirsbilck uit Roeselare, man achter vele bouwbedrijven, overleden

Frans Vankeirsbilck is op dinsdag 3 mei in AZ Delta op 85-jarige leeftijd overleden. Hij stond aan het roer van het Westvlaams Tegelhuis, Olivier Bouwmaterialen en betonfabriek Olivier. Die bedrijven zijn nu in handen van zijn drie zonen.

Frans volgde het lager onderwijs in het schooltje in de Kwadestraat en het secundair, de afdeling houtbewerking, aan het VTI in Kortrijk. Na zijn studies startte hij zijn beroepsloopbaan bij meubels Decruy, waar hij zijn echtgenote Odetta Olivier leerde kennen. Via zijn schoonvader Gerard Olivier kwam hij in 1959 bij Olivier bouwmaterialen terecht en heeft die verder uitgebouwd.

In 2001 heeft hij de leiding van de drie bedrijven aan zijn zonen over gelaten. Het Westvlaams Tegelhuis aan Filip, Olivier bouwmaterialen aan Tonny en de betonfabriek Olivier aan Gerdi. Gerdi getrouwd met Fernande Vandenberghe woont in Rumbeke, Tonny met zijn echtgenote Magalie Hamerlinck in Oostende en Filip met zijn partner Hilde Vanhaelewijn ook in Rumbeke.

Vereremerkingen

Hij is opa van Dimitry, Yoeri, Arnaud en Olivier. Fré, Jul en Vik zijn zijn achterkleinkinderen. Naast het stichten, mee opstarten en leiden van verschillende bouwbedrijven was hij tot ruim 30 jaar rechter in handelszaken en tot zijn 80ste nog actief als expert in de bouw. Zijn vele verdiensten in de wereld van de bouw heeft hem volgende vereremerkingen opgeleverd: Ridder in de Kroonorde en in de Leopoldsorde, drager van het Gouden Ereteken Laureaat van de Arbeid en drager van het Ereteken van de Arbeid – 1ste klasse.

“Ons vader had geen specifieke hobby’s, zijn werk was zijn grootste hobby, we gingen nog vaak bij hem langs om zijn advies te vragen”, zegt zijn oudste zoon Gerdi. Hij woonde samen met zijn echtgenote Christine Mulier. Drie maanden terug werd hij, door sterk verminderde mobiliteit, in het wzc ‘t Pandje opgenomen. Vorige week maandag werd hij in allerijl met een longontsteking naar de spoedafdeling van AZ Delta overgebracht, waar hij enkele dagen later, omringd door zijn dierbaren, rustig is heengegaan.

Naar de wens van Frans wordt de afscheidsplechtigheid in familiale intimiteit gehouden. Na de crematie wordt de asurn bijgezet in het urnenveld van de begraafplaats aan de Reperstraat te Izegem (Emelgem).

(AD/Uitvaartcentrum Snoeck – Izegem)