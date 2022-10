Frans, 45 jaar terrein-verzorger bij Noordstar Heule, overleden

Frans Vandemoortele is woensdagmorgen op 81-jarige leeftijd overleden in AZ Groeninge. Iedereen noemde hem ‘Franske’. Hij was 45 jaar lang terreinverzorger bij voetbalclub Noordstar Heule en voerde zijn taak plichtsbewust en met veel passie uit.

Frans Vandemoortele was dan ook een bekend figuur. “Hij was verknocht aan onze club en zijn naam wordt voor altijd in het collectieve geheugen bewaard”, zegt het bestuur.

Frans was vader van twee kinderen: Geert (met vriendin Marleen Coene) en Darline (met Pascal Cossement). Zij wonen beiden in Heule. Hij had ook twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het afscheid heeft plaats op dinsdag 11 oktober om 14 uur in de aula Uitzicht in Kortrijk. Daarna wordt Frans begraven bij zijn echtgenote op de begraafplaats in Heule.