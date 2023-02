François ‘Swat’n’ Vangaeveren (55) uit Gullegem verliest strijd tegen kanker

In Kortrijk is op 6 februari François Vangaeveren (55) overleden. ‘Swat’n’ zoals hij door vrienden werd genoemd, is op 4 januari 1968 in Menen geboren en werkte als financieel medewerker in het maakbedrijf Waak in Kuurne.

In zijn woonplaats Gullegem raakte hij de jongste jaren bekend door de handbike waarmee hij zich door het verkeer bewoog en waarmee hij – ondanks longkanker en een spierziekte – trainde om op armkracht, vergezeld van zijn vrouw Wendy De Roo, de laatste 270 km te rijden van de Camino: de legendarische pelgrimstocht naar het Spaanse Santiago de Compostela. De onderneming mislukte aanvankelijk door corona. In de lente van 2022 slaagde het koppel er wel in de tocht te voltooien en hiermee 175.000 euro voor Spierziekten Vlaanderen te verzamelen. Recent werd hij door kanker compleet geveld.

Vier kinderen

Swat’n laat vier kinderen achter: Joey, Damon, Otto-Jan en Annabel. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 11 februari om 14 uur in de aula van Uitvaartzorg Serrus, Kerkplein 6 in Sint-Eloois-Winkel. Na de crematie wordt de urne van François toevertrouwd aan het urnenveld op de begraafplaats van Gullegem. Bloemen of kransen wenste de overledene niet. Een gift aan ‘Kom op tegen kanker’ is wel zeer welkom. (AV/Uitvaartzorg Serrus)