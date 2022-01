Francis Acou (68), voormalig gemeenteraadslid in De Panne en stichter Immo Acou, overleden

Op 68-jarige leeftijd is Pannenaar Francis Acou overleden nadat hij de strijd tegen zijn ziekte verloor in AZ West Veurne. Francis was een bekend gezicht in De Panne en de oprichter van Immo Acou.

Francis was een graag geziene ondernemer die jarenlang, samen met zijn echtgenote Josiane Bakeroot, Immo Acou heeft uitgebaat. Helaas moest Francis al veel te vroeg afscheid nemen van zijn wederhelft, zijn steun en toeverlaat, want Josiane overleed in 2015. Francis en Josiane hadden één zoon, Christophe.

“Francis was een graag geziene ondernemer die jarenlang samen met zijn vrouw Josiane Immo Acou heeft uitgebaat”, zegt gemeenteraadslid Anne Woestijn. “Immo Acou was in De Panne en tot ver daarbuiten heel goed gekend. Francis heeft vele jaren gezeteld in de gemeenteraad.”

Praatje slaan

“Eerst voor CD&V, later voor VEDA. Deze lijst (Verenigd De Panne-Adinkerke) werd toen getrokken door voormalig burgemeester Willy Vanheste. Francis woonde in de Zeelaan op een appartement, en dagelijks was hij er te zien in het straatbeeld. Francis hield ervan om regelmatig een praatje te slaan met de mensen. Ik heb nooit samen met Francis gezeteld in de gemeenteraad, maar ik kende hem al jaren van toen mijn vader zelfstandig dakwerker was, aan wie hij vaak vroeg om werken uit te voeren in gebouwen waar Immo Acou syndicus was.”

“Toen ik begon als pedicure, kon ik Francis al gauw tot mijn klanten rekenen. Als ik ging voor zijn voetverzorging was het eerste dat hij mij vroeg: ‘geen nieuws in de politiek? En geen verse leugens in De Panne?’…”

Het contact met andere politici verwaterde met de jaren nadat Francis geen deel meer uitmaakte van de gemeenteraad. Voormalig burgemeester Johan Degrieck herinnert zich nog wel dat ze in hun jonge jaren samen zongen in het kerkkoor.

