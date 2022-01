Firma Dezeure neemt donderdag samen met familie afscheid van verongelukte Yoeri (41)

Bij Dezeure in Beauvoorde wordt donderdag tijdens een soort ceremonie afscheid genomen van de verongelukte arbeider Yoeri Tessens (41), die nu in Middelkerke woonde maar van Beringen afkomstig is. “We nemen afscheid samen met de familie en beste vriend van Yoeri”, zegt medezaakvoerder Siel Himpens.

De 41-jarige Limburger kwam maandag kort na de middag om het leven tijdens een tragisch arbeidsongeval. Yoeri was laswerken aan het uitvoeren op het chassis van een aanhanger voor een tractor, een specialisatie van Dezeure. Plots ging het fout en raakte Yoeri geklemd onder de boveninstallatie van een kipwagen. De man overleed ter plaatse.

De politie ging de familie van Yoeri het slechte nieuws melden in zijn thuisstad Beringen. Papa Ivo en mama Alfonsine reageerden bijzonder aangeslagen op het nieuws van het overlijden van hun enige zoon. Zijn lichaam wordt woensdag overgebracht naar Beringen. De familie maakt donderdag de omgekeerde beweging en zakt af naar Dezeure in Beauvoorde, de plaats waar Yoeri sinds 2019 werkte.

Verslagenheid is groot

“We hebben intussen al enkele malen contact gehad met de familie en spraken met hen af om donderdag naar hier te komen”, zegt medezaakvoerder Siel Himpens van Dezeure. “We zullen op dat moment samen met het bedrijf en de collega’s en samen met de familie en beste vriend van Yoeri een soort van ceremonie houden. Zo kunnen we afscheid nemen van onze collega, medewerker en vriend. De verslagenheid binnen ons bedrijf is nog steeds groot.” De werknemers mochten zelf beslissen of ze de week na het ongeval wilden werken. Het onderzoek naar het arbeidsongeval loopt nog steeds. (JH)