Filmmaker en animator Raoul Servais op 94-jarige leeftijd overleden

De Oostendse animatiefilmer Raoul Servais stierf zondag jl. in zijn woning in Leffinge op 94-jarige leeftijd. De bescheiden beeldend kunstenaar, filmer en scenarioschrijver laat een indrukwekkend en internationaal veel gelauwerd oeuvre achter.

De fascinatie voor de animatiemedium ondergaat hij al onbewust als broekje van vijf à zes jaar als zijn vader op zondag Charlie Chaplin- en Felix de katfilmpjes op de huisprojector laat rollen. De Tweede Wereldoorlog breekt bruusk zijn kindergeluk. De 12-jarige Raoul vlucht samen met zijn moeder en broer richting Frankrijk en ziet daarbij een paar keer de dood voor ogen. Het huis van het gezin, een porselein- en kristalwinkel in een historisch pand Winkel in de Oostendse Kapellestraat wordt totaal verwoest. Het gezin blijft berooid achter. De oorlogsgruwel en het aanverwante menselijk leed blijven later veel van zijn films inspireren.

Na zijn humaniora aan het Stedelijk Atheneum volgt hij de richting Sierkunsten aan het Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Aan die hogeschool wordt hij in 1960 docent. Ondertussen heeft hij al zijn eerste experimentele animatiefilms met uiterst beperkte technische middelen – een ingenieus sigarenkistje verbouwt hij tot camera – gerealiseerd en schildert hij als assistent van René Magritte mee aan het imposante muurschilderij ‘Le Domaine enchanté in het Knokse casino.

Met zijn eerste kortfilm Havenlichten (1957) behaalt hij meteen al de hoofdprijs op het Nationaal Festival van de Belgische Film: de eerste van de ruim 60 meestal internationale prijzen en onderscheidingen die hem te beurt zullen vallen. In 1963 richt hij in zijn school zijn eigen afdeling Animatiefilm op.

Servaisgrafie

In de volgende decennia stapelen zijn filmproducties en prijzen zich op: Chromophobia (1965), Sirene (1968) Goldframe (1969) To speak or not to speak (1970) , Opeation X-70 (1971), Pegasus (1973)… Met Harpya haalt hij in 1979 de gouden Palm op het Filmfestival van Cannes. Ondertussen is hij een veel gesolliciteerd voorzitter en/of jurylid op tal van internationale animatiefilmfestivals. Als een van de toonzettende Europese pioniers en zoekend vernieuwer van het animatiegenre schuwt Servais het experiment niet. Zo is hij de bedenker van de revolutionaire Servaisgrafie waarbij levende personages in het verhaal evolueren in een animatiedecor. In 1994 voltooit hij na 10 jaar experimenteren zijn langspeelfilm Taxandria. Waarbij Servais gedwongen wordt tot creatieve toegevingen, hoewel de film geen kassucces wordt, zal hij toch enkele filmprijzen binnenhalen.

Vanuit zijn thuisbasis Leffinge waar hij midden de polders een oud hoevetje bezielt, bleef Servais tot vrij recent artistiek bezig met schilderen en scenario’s bedenken. In 2015 ging ‘Tank’ in première en twee jaar later Duiven.

Nog op 15 oktober jl. werd zijn jongste kortfilm Der Lange Kerl, die hij samen met Rudy Pinceel maakte, op het filmfestival Gent voorgesteld.

Tedere anarchist

Net zoals die laatste prent draagt hij in veel van zijn films zijn pacifistische overtuiging uit. “In al mijn tekeningen, schilderijen en boeken heb ik altijd gereageerd tegen alle vormen van geweld en onderdrukking”, zei hij nog in een interview in onze krant De Zeewacht van 13 maart 2020. Naast de Tovenaar van Oostende droeg hij even fier de tedere anarchist als geuzenaam.

In zijn geliefde Oostende zelf werd de bescheiden filmanimator geëerd met een ereburgerschap en een eigen ondertussen opgedoekte vleugel in Mu.ZEE. Maar veel van zijn erken horen bij de vaste collectie en worden afwisselend tentoongesteld. In 2021 kreeg hij nog een retrospectieve in de Brusselse Belvédèremuseum en vorige zomer exposeerde hij een selectie uit zijn filmisch en grafisch werk in Expo 18 in Oostende.

Op de vraag in bovenvermeld interview of hij bang was voor de dood: “Helemaal niet. Ik vind het alleen spijtig dat ik ooit het leven zal moeten verlaten. Ik leef nog ontzettend graag en hoop dat nog zo lang mogelijk vol te houden.” Zijn eindstreep bereikte Servais op 19 maart. In zijn indrukwekkend oeuvre blijft hij onder ons. Raoul Servais heeft drie kinderen uit twee huwelijken.

Rouwregister

In 2018, op 90-jarige leeftijd, werd Raoul Servais benoemd tot ereburger van Oostende. In Mu.Zee werd een volledige vleugel aan hem gewijd. De stad Oostende eert haar ereburger met een online rouwregister, te vinden op www.oostende.be/raoul, en een fysiek rouwregister in cultuurcentrum De Grote Post, waar je van dinsdag 21 tot en met zondag 26 maart een persoonlijke boodschap kan neerpennen, elke dag van 12 tot 20 uur.

