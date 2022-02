Filip Vanthournout, stichter van ’t Krantje in Ingelmunster en Lendelede, overleden

Op vrijdagavond overleed Filip Vanthournout op 56-jarige leeftijd in Ingelmunster aan de gevolgen van kanker.

Filip had een drukkerij in Ingelmunster. Hij was de stichter van het huis-aan-huis-blad ’t Krantje in Ingelmunster en Lendelede. Door zijn ziekte moest hij stoppen met de bedeling van zijn wekelijks krantje, waarin de activiteiten van de gemeente waren opgenomen.

Filip was ruim één jaar ziek. Hij bleef tot de laatste seconde vechten tegen deze vreselijke ziekte, maar helaas was zijn lichaam op. Hij laat een vrouw en twee dochters na. De begrafenis heeft plaats op zaterdag 26 februari om 10 uur in de Sint-Amandskerk in Ingelmunster.