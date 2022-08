Filip Meersseman (61) uit Westrozebeke overleden na kwalijke val van trap

Voetbalclub SK Westrozebeke is in rouw na het overlijden van Filip Meersseman. De 61-jarige Westrozebekenaar overleed donderdagnacht na een kwalijke val van een trap in zijn woning.

Vrijdagochtend vond de echtgenote van Filip Meersseman het lichaam van haar man onderaan de trap in hun woning langs de Poelkapellestraat. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Omdat de procedures dat voorschrijven, werden politie en parket opgeroepen om het voorval te onderzoeken. Onder andere het gerechtelijk labo was enkele uren aan de slag in de woning, maar uiteindelijk bleek een spijtige val van de trap de oorzaak te zijn van het overlijden.

Inzet voor jeugdvoetbal

Filip Meersseman is een gekend persoon bij SK Westrozebeke, waar hij al meer dan 25 jaar bestuurslid was. Hij zette zich vooral in voor het jeugdvoetbal. Zo was Filip jarenlang jeugdcoördinator en stond hij nu in voor de logistiek en de kledij van de jeugdploegen.