Fietsster (21) overleden na aanrijding op kruispunt in Koksijde waar ze voorrang had

De fietsster die dinsdagavond in kritieke toestand werd afgevoerd na een aanrijding in Wulpen, bij Koksijde is aan haar verwondingen overleden. De vrouw uit Veurne was 21 jaar.

De aanrijding gebeurde dinsdag rond 19.30 uur op het kruispunt van de Langeleedstraat met de Koningstraat in Wulpen, een deelgemeente van Koksijde. Een 21-jarige fietsster uit Veurne werd er aangereden door een auto.

De vrouw werd in zeer kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis gebracht, waar ze intussen is overleden. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, dat een deskundige aanstelde om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Voorrangskwestie

Uit de eerste bevindingen blijkt dat de bestuurder van de personenwagen geen voorrang verleende aan de fietsster. Mogelijk was zijn zicht deels beperkt door de hoge grassen aan de kant van de weg, maar dat wordt nog onderzocht. Het rijbewijs van de bestuurder, een veertiger uit de regio, is voor vijftien dagen ingetrokken omdat er aanwijzingen waren dat hij onder invloed was. (TP)