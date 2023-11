Fietser (61) die in gracht in Alveringem belandde, overlijdt aan zijn verwondingen

De 61-jarige man uit Lo-Reninge die woensdagavond in Alveringem met z’n fiets in een gracht met water was beland, is overleden aan zijn verwondingen. De politie onderzocht of hij aangereden werd, maar dat bleek niet het geval.

Een voorbijganger trof de fietser woensdag rond 19 uur aan in een gracht langs de landelijke Klarewal in Alveringem. Hij gaf geen teken van leven meer, waarop een ambulance en mugdienst ter plaatse werden gevraagd. De ambulanciers haalden de 61-jarige man uit Lo-Reninge uit het water en startten meteen de reanimatie op. De brandweer werd opgeroepen om een tent te plaatsen.

Kritieke toestand

Na een halfuurtje kreeg het slachtoffer opnieuw een hartslag. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde in kritieke toestand. Vrijdag overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Wat de fietser precies is overkomen, is niet duidelijk. Zeker is wel dat hij na een bocht even door de grasberm reed en daarna in de gracht terechtkwam. De politie onderzocht of hij werd aangereden, maar dat blijkt niet het geval. De fietser had ook geen uiterlijke verwondingen.

(MM)