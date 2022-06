Fernand Callebert, bedenker en bezieler van Muze’um L in Rumbeke overleden

Designhandelaar en kunstliefhebber Fernand Callebert is bij hem huis in villa Eksternest op 87-jarige leeftijd overleden.

De familie Callebert is onlosmakelijk verbonden met Roeselare. Sinds begin van de vorige eeuw starte Jeroom Callebert met een winkel in glas en gleiers in de Ooststraat. Fernand, derde generatie, startte onder de paraplu van ‘Studio Callebert’ met een winkel in designartikelen in de Vlamingstraat in Brugge. Hij schakelde volledig over naar designvoorwerpen en tafelgerei uit Scandinavië en Italië. In 1995 opende zijn dochter Lien en gelijkaardige winkel in Knokke.

Fernand is voor de inwoners van Rumbeke én Roeselare voornamelijk gekend als bedenker en bezieler van het hedendaags Muze’um L gebouwd op de lichtmeridiaan in de Bergstraat. Muze’um L, de L staat voor Licht en Landschap, doordachte architectuurelementen maken van het gebouw een gigantische sculptuur, die licht en schaduw werpt op het ritme van de zon. Licht is een muze en inspiratiebron om (kunst)werken te creëren. Het Muze’um L is in het landschap op mensenmaat (1,80 m) boven de grond geïntegreerd. Fernand als een zeer creatieve en modernistische man bouwde dat museum in een eigentijdse architectuur naast zijn woning om de lichtmeridiaan te ervaren. “Ons vader was naast een groot kunstliefhebber een echte familieman”, aldus zijn zoon Maarten.

Familiemomenten

“Met mijn drie zussen Ineke, Bieke en Lien, hun partners en de elf kleinkinderen kwamen en komen we elke zondag in de ouderlijke woning samen rond een mooi gedekte tafel bij ons moeder Ria De Man en vader Fernand. Dat wekelijks intens familiemoment aan een keurig gedekte tafel zit in het DNA van de familie Callebert. Hij genoot bij dat soort momenten van zijn kinderen en kleinkinderen.”

Fernand was een liefhebber en bewonderaar van kunst, cultuur, architectuur en voornamelijk van licht. Hij zei vaak, eens wat ouder, dat hij straks naar het ‘Grote, eeuwige Licht’ zou verhuizen. Dat is recent op dinsdag 7 juni gebeurd.

De uitvaartdienst had in alle intimiteit plaats. De urne, door lokale kunstenaars ontworpen, werd nadien in het familiegraf op het oude kerkhof bijgezet.

(AD/Uitvaartzorg Commeyne)