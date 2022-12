Feestcomité Koekelare in diepe rouw na overlijden Hubert Devriendt

Na het overlijden van erevoorzitter Robert Vande Caveye vorig jaar, moet de vereniging opnieuw afscheid nemen van een icoon: Hubert Devriendt. Hij overleed enkele dagen geleden en was gedurende meer dan 50 jaar bestuurslid van het Feestcomité.

“Hubert Devriendt was een pijler, bezieler en geëngageerd man, waarop je als bestuur steeds kon rekenen. Hubert wist ook iedereen met zijn fijne humor op sleeptouw te nemen”, klinkt het bij het Feestcomité Koekelare.

Hubert Devriendt, geboren in Koekelare op 25 juli 1936 en er overleden op dinsdag 13 december 2022, was ook een van de grondleggers van het Wielersportcomité, die in 1980 het Belgische kampioenschap wielrennen voor profs naar Koekelare haalde en van vzw De Hovaeremolen, die de Koekelaarse molen met het bestuur van de vzw, in ere herstelde.

Hubert Devriendt, lid van talrijke verenigingen in de mooie Fransmansgemeente, was ook een ondernemer in hart en nieren. Hij was medestichter van Devriendt Printing, gevestigd in de Veldstraat in Koekelare.

Hubert Devriendt wordt op vrijdag 23 december eerstkomende begraven. De begrafenisplechtigheid vindt om 11 uur plaats in de Sint-Martinuskerk. Er is begroeting mogelijk na de dienst. “Langs deze weg wensen we aan zijn echtgenote Suzanne, dochters Els en Ann en aan de hele familie heel veel sterkte in deze donkere dagen”, sluit het Feestcomité Koekelare af. (EV)