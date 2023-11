Familie, vrienden en kennissen nemen afscheid van Tibo De Vos (28) in Marke

Woensdag werd afscheid genomen van Tibo De Vos in de Aula Leiekant in Marke.

Meer dan 400 vrienden en kennissen betuigden hem samen met de familie de laatste eer. Tibo werd 28 jaar. Hij verloor het leven door een tragisch werkongeval. Tibo was samen met Fatima Hamri.

De dienst verliep sereen met teksten, familiefoto’s en hoofdzakelijk Nederlandstalige muziek. Zijn schoonzus omschreef hem als een en al vriendelijkheid met een hart voor iedereen. Iemand die hard werkte en een eigen bedrijfje had. De leidster van de dienst las ook verhalen van zijn vrienden. Heel speciaal werd zijn lievelingsliedje gedraaid: ‘Leef’ van André Hazes. “Hij leefde graag, er was nog zoveel te beleven”, zei zijn schoonzus. De urne zal een plaats krijgen in zijn vertrouwde omgeving.