Familie van overleden cafébaas Danny (55) blijft achter met veel vragen: “Ik zou niet weten wie hem kwaad zou willen doen”

De familie van cafébaas Danny Vanhaeren (55) zit met heel veel vragen. De uitbater van Taverne Ding Dong in Oostende werd vrijdagmiddag dood teruggevonden naast zijn bed. Het parket is een onderzoek gestart naar het overlijden van de man. “Ik zou niet weten wie mijn broer kwaad zou willen doen”, zegt zijn zus Marina.

De politie was vrijdagmiddag massaal aanwezig op de Groentemarkt in Oostende. Buurtbewoners hadden de hulpdiensten verwittigd nadat Danny al enkele dagen niet meer gezien werd. Het café was dan ook al enkele dagen gesloten en dat zorgde voor argwaan in de buurt. Toen de politie het pand betrad, troffen ze de caféuitbater aan, naast zijn bed. Alle hulp kwam te laat.

Oorzaak onduidelijk

Werd Danny om het leven gebracht? Werd hij onwel? Het zijn vragen die door het hoofd van zus Marina en haar familie spoken. Het parket onderzoekt de zaak, maar is voorlopig karig met informatie. “Voorlopig wordt de oorzaak van het overlijden nog onderzocht”, klinkt het bij het parket.

“De laatste zes maanden ging het echt helemaal bergaf en ook wij zagen hem amper nog” – zus Marina

“We hebben voorlopig nog geen info gekregen”, vertelt ze. “We weten alleen dat ze mijn broer naast zijn bed gevonden hebben. Ik had hem al even niet meer gezien, maar dat had alles met schaamte te maken. Mijn broer kwam er ruim anderhalf jaar geleden alleen voor te staan, toen zijn partner vertrok. Hoewel hij vroeger geen druppel alcohol dronk, greep hij naar de fles om zijn problemen te verdrinken. De laatste zes maanden ging het echt helemaal bergaf en ook wij zagen hem amper nog.”

Schim van zichzelf

Danny staat in de buurt bekend als een goedlachse cafébaas en dat wordt ook door zijn zus bevestigd. “Mijn broer deed geen vlieg kwaad en stond altijd klaar om een ander te helpen”, zegt Marina. “Hij feestte graag en ging graag op reis. Alleen was hij de laatste maanden amper een schim van zichzelf. Het deed pijn om hem zo te zien en we wisten de oorzaak. Alleen konden we hem niet helpen, dat liet hij ook niet toe.”

Heel sociaal

Taverne Ding Dong was alles voor Danny. “We zijn geboren om een taverne of café uit te baten. Zelf heb ik een danscafé in Varsenare en mijn broer had zijn taverne in Oostende. Het stond eigenlijk in de sterren geschreven dat we het horecaleven zouden induiken. Mama had vroeger een café in Diksmuide en als zoon en dochter stonden we vaak achter de toog tijdens het verlof of bij evenementen. We hielden van het sociaal contact. Danny is altijd heel sociaal geweest. Net daarom zou ik mij niet kunnen voorstellen dat iemand hem kwaad zou willen doen”, aldus Marina.

Voorlopig moet de familie afwachten. “Dat is het enige wat we kunnen doen”, weet Danny’s zus. “Ook zijn dochter zit met heel veel vragen. We hopen zo snel mogelijk antwoorden te krijgen, zodat we kunnen rouwen om het verlies van Danny.”