Familie reageert misnoegd op voorstel van Bpost nadat 188 rouwbrieven te laat komen: “We voelen ons uitgelachen”

Na een ‘foutje’ van Bpost kwamen de 188 rouwbrieven die Vera en Henk uitstuurden na het overlijden van hun vader Oswald Hoorens (87) te laat toe. Een week na de uitvaart. Bpost sloeg mea culpa en zou kijken voor een compensatie. Ze deden de familie een voorstel, maar die zijn allerminst tevreden. “Schandalig”, klinkt het. “We zoeken nu samen met de betrokken personen naar een redelijke compensatie”, meende woordvoerster van Bpost Veerle Van Mierlo. Dat was ook het minste wat Henk Hoorens uit Wevelgem en zijn zus Vera uit Kessel-Lo verwachtten.

Op 11 januari stierf hun vader Oswald op 87-jarige leeftijd. Een pijnlijk moment, waarbij een uitvaart met alle familieleden, vrienden en kennissen wat troost zou kunnen bieden. Echter, er was wel heel weinig volk in de Sint-Hilariuskerk op de plechtigheid op 18 januari. Een foutje van Bpost, want hoewel de 188 rouwbrieven al op 14 januari op de post gingen, kwamen de eerste exemplaren pas aan op 24 januari.

Wat het moment des te pijnlijker maakte. Voor Henk en Vera, maar voor iedereen die Oswald lief had. Zo was er het verhaal van een goede vriend van hun papa. “Een oude vriend van mijn pa was op weg voor een bezoekje aan hem, waarna hij onderweg toevallig vernam dat hij niet verder moest reizen. Mijn pa was al lang gestorven en begraven”, vertelt Vera.

Gratis bedankkaartjes

Maar Bpost sprak van begrip en medeleven. Begrip en medeleven die de familie naar eigen zeggen nog niet mocht ervaren. Maandagmorgen kreeg Vera een telefoontje met een voorstel. “Bpost wil voor ons gratis bedankkaartjes drukken als blijk voor het medeleven én die ook versturen”, legt Vera uit.

En dat schiet in het verkeerde keelgat. “Het is schandalig. We voelen ons uitgelachen. Wie moeten we bedanken? Al die mensen die door een fout van Bpost niet aanwezig konden zijn?”

“Verontschuldigingen van de verantwoordelijke zouden op hun plaats zijn” – Vera

Vera had op iets meer medeleven gerekend. “Het drukwerk terugbetalen zou al iets zijn, maar het zou ook mooi zijn als ze middelen zouden voorzien voor een echte plechtigheid waar wél iedereen waardig afscheid kan nemen van onze vader. Dat had hij zo verdiend.”

Daarnaast wil ze ook antwoorden. Bij Bpost zeggen ze dat ze niet kunnen achterhalen waar het misliep, maar de familie meent dat dat larie is. “De brieven blijven toekomen en overal staat er dat ze afgestempeld werden op 23 januari. Bovendien kwamen we te weten dat de bus in Wevelgem enkele dagen niet gelicht werd. Verontschuldigingen van de verantwoordelijke zouden op hun plaats zijn.”

Ook hopen ze dat Bpost zulke klachten echt serieus neemt, want zij vinden dat het postbedrijf daar tekortschiet. “Nu lijkt het een fluitje van een cent. Wat bedankkaartjes en het zal wel overwaaien. Ze vergeten echt welke emotionele impact dit heeft, nu nog altijd”, vindt Vera, die zelf hoogleraar Sociale Psychologie aan de KU Leuven is. “Ik merk nu zelf hoe zulke zaken de emoties compliceren.”

Niet te traceren

Bpost wil benadrukken dat de klacht zeker serieus wordt genomen. “Wij zijn ook mensen en zouden dat zelf ook niet mee willen maken”, zegt woordvoerster Fanny Mindombe. Over de fout kan ze het volgende zeggen. “Het is niet zoals met een pakje. We kunnen echt niet traceren waar de fout zich precies voordeed.”

Over de compensatie wil ze alvast niet te veel uitweiden. “Er is intussen een bemiddelingsprocedure opgestart met de ombudsdienst en daarover geven we geen details. Wel willen we er alles aan doen om tegemoet te komen aan de wensen van de familie.” (JDr)