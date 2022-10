Familie, ex- ploeggenoten en vele vrienden en kennissen nemen afscheid van Aldo Dumoulin (50)

Het afscheidsmoment van Aldo had plaats in Crematorium Uitzicht Kortrijk. Zowel de aula als de aanliggende ontvangsthal bood ternauwernood plaats voor de ruim 300 aanwezigen. De begroeting voor de dienst was in alle sereniteit met veel knuffels en ook veel verdriet gepaard.

Voor en tijdens de afscheidsplechtigheid werden tientallen persoonlijke en sportieve kiekjes getoond van familie- en sportman Aldo. Tijdens de dienst schetste Arne van Crematorium Uitzicht, het te korte leven van Aldo, die beroepshalve elektricien was, maar in de grote regio vooral bekend en gekend was als amateurvoetballer.

Topschutter

Na de jeugdopleiding in zijn geboortestad Komen, voetbalde hij in Wevelgem, Menen, Wielsbeke, Ieper, Kortemark en Handzame. Als spits werd hij twee keer topscorer bij KVK Westhoek. Aldo stopte met voetballen op zijn 38e en schakelde over op lopen en triatlon. “Hij was een lieve zorgzame man en was graag onder de mensen. Hij sportte heel graag en was gedreven maar was ook nooit verlegen voor een kwinkslag of een grapje. Het was een levensgenieter, opgewekt en positief”, aldus Arne.

Woordje van dochter

Ook dochter Chloé (21), die soms samen sportte met haar papa, nam het woord. Zij bedankte haar papa om wie hij voor haar was, lief en zorgzaam, en wat het betekende om hem zo snel te verliezen. “Droom zacht papa” zei ze nog.