Familie en wielerwereld in rouw na tragisch overlijden wielercommissaris Dirk Saubain (57): “Dankbaar voor alles wat hij betekende”

De familie en vrienden van de 57-jarige Dirk Saubain uit Diksmuide zijn in rouw nadat de man zondag op tragische wijze overleed na een val van een trap. Ook de wielerwereld is erg aangeslagen, want Dirk was er een bekend en alomtegenwoordig gezicht. Hij was wielercommissaris, afgevaardigde bij Cycling Vlaanderen en bestuurslid bij de Koninklijke Véloclub van Koksijde. “We zullen Dirk hard missen maar zijn erg dankbaar voor alles wat hij betekende”, zegt voorzitter Jan Deramoudt.

De 57-jarige Dirk kwam zondagochtend om het leven nadat hij een kwalijke val maakte van een trap bij hem thuis in de Reigersstraat in Diksmuide. Het was een buurtbewoner die tegen de middag opmerkte dat er iets niet pluis was en de hulpdiensten verwittigde. Toen de brandweer de deur opende en de politie met de MUG-arts binnenging troffen ze Dirk aan beneden de trap. De man was zwaar ten val gekomen en overleefde dat niet. Dirk was ongehuwd en heeft nog een zus. Hij werkte bij watermaatschappij Aquaduin in Oostduinkerke.

Zeer gewaardeerd bestuurslid

Dirk was vooral bekend in wielermiddens. Zo was hij sinds 1994 wielerafgevaardigde bij Cycling Vlaanderen, was hij provinciaal koerscommissaris en al jarenlang bestuurslid bij de Koninklijke Véloclub De Verenigde Vrienden in Koksijde. “Zijn overlijden is hard aangekomen”, zegt voorzitter Jan Deramoudt. “Dirk was een zeer gewaardeerd bestuurslid. Onze club bestaat al meer dan 80 jaar en Dirk was hier al vele jaren lid. Hij trad als bestuurslid zo in de voetsporen van zijn papa Henri. Dirk was betrokken bij de organisatie van alle kleine en grote wedstrijden, zoals het WK wielrennen, de wereldbeker en de cyclocross. Hij was een zeer verantwoordelijk iemand en had door zijn werk bij Aquaduin ook een heldere kijk op praktische zaken. Zo had hij heel veel ervaring met alles op logistiek gebied te regelen inzake auto’s en chauffeurs.”

Dankbaar

Dirk koerste zelf nooit maar zijn vrije tijd spendeerde hij wel grotendeels aan de koers. Hij was ook een bekend en graag gezien figuur in wielermiddens. “Hij keek zelfs altijd hard uit naar wedstrijddagen of de weekends”, vervolgt Deramoudt. “Onlangs nog vertelde hij heel fier dat hij zijn vergunning als chauffeur voor internationale wedstrijden opnieuw haalde. Jammer genoeg zal hij daar niet meer van kunnen genieten. We zullen Dirk heel hard missen en kunnen enkel dankbaar zijn voor alles wat hij voor ons betekende en voor zijn tomeloze inzet. We zullen op zijn begrafenis aanwezig zijn en er een krans neerleggen. We betuigen ook onze steun aan zijn familie en bezorgen hen zoveel mogelijk foto’s die wel zelf hebben van Dirk.” (JH)