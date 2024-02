Familie en vrienden verslagen nadat militair Marvin (23) verongelukt met motor in Zeebrugge: “We verliezen een echte strijder”

De motard die vorige week in Zeebrugge om het leven is gekomen, is de 23-jarige militair Marvin Heylen. De twintiger zou in de militaire basis een cursus tot duiker volgen. De verslagenheid bij zijn familie, vrienden en collega’s van het 2de Bataljon Commando is groot.

Een echte strijder, zo wordt Marvin Heylen omschreven. De 23-jarige man uit Charleroi was als militair aan de slag bij 2de Bataljon Commando. Afgelopen week was hij in Zeebrugge om een cursus tot duiker te volgen.

Enorme klap

Donderdagochtend liep het evenwel fout. Marvin raakte met zijn motor betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Even na 7 uur verloor hij in de Alfred Ronsestraat de controle over het stuur van zijn motor en belandde tegen de vangrail. De klap was enorm. Zijn motor werd meters ver weggeslingerd en Marvin was op slag dood. De toegesnelde hulpdiensten konden enkel zijn overlijden vaststellen. Door het ongeval bleef de straat urenlang afgesloten.

“De familie heeft een zoon verloren. Wij zijn een commando verloren”

De verslagenheid bij familie en vrienden is groot. Zijn collega’s van het 2de Bataljon Commando eerden hem afgelopen vrijdag al met een minuut stilte. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar zijn familie, die we de moed wensen die nodig is om een enorme pijn te overwinnen. De familie heeft een zoon verloren. Wij zijn een commando verloren”, klink het in een emotionele boodschap.

“Echte vechter”

Marvin was ook een gepassioneerd sportman en een getalenteerd vechter. Op zijn palmares staan verschillende titels van Belgisch kampioen Frans boksen en K1. Ook bij een lokale boksclub is de verslagenheid groot. Zij plaatsten een eerbetoon aan de jongeman op hun sociale media. “Hij had het hart op de tong en hij was altijd goedgehumeurd. Het was een echte vechter, in en buiten de ring. Onze club is diep bedroefd door zijn overlijden”, zegt de uitbater in Waalse media. (MM)