Familie en vrienden nemen zaterdag afscheid van Pallieter, die overleed in Zwitserse Alpen: “Genieten door te delen, dat kon je als geen ander”

De familie van Pallieter Kerckhove nodigt al wie hun zoon of broer lief was uit op het afscheidsmoment bij het ouderlijk huis in Zwevezele, op zaterdag 10 juni om 10 uur.

De 29-jarige Pallieter was begin vorige week op bezoek bij zijn zus in Zwitserland, in de buurt van het Meer van Genève. Op dinsdag 30 mei besloot hij een flinke bergwandeling te maken. Maar tijdens zijn tocht maakte de jonge avonturier een fatale val.

Pallieter zijn ouders, broers en zussen en zijn lief nodigen zaterdag alle vrienden uit voor een intiem afscheidsmoment, bij het ouderlijk huis in de Vannekenstraat 23 in Zwevezele. Op het bericht staat een zin te lezen die hem volgens zijn dierbaren volledig kenmerkt: “Genieten door te delen, dat kon je als geen ander.”

Natuur

Het afscheid vindt plaats om 10 uur. Van 9.30 tot 10 uur kan men Pallieter groeten. “Pallieter is kleur, trek dus gerust iets knus aan. Pallieter is natuur, groet hem bij aankomst met een stukje buitenleven: een tak, bloem, steentje, wat mos…”

Wie de familie een bericht wenst na te laten, kan dat op hetzelfde adres in de Vannekenstraat, of via mail op liefdevoorpallieter@gmail.com.