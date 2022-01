Familie en vrienden nemen afscheid van verongelukte Kris Claerboudt

Zaterdagvoormiddag werd afscheid genomen van Kris Claerboudt (35), de man die vorige week om het leven kwam bij een zware brand in zijn huurwoning in de Kleine Bruanestraat in Roeselare. “We zullen hem herinneren als een man met een gouden hart”, klonk het tijdens de uitvaartplechtigheid.

“Toen we het nieuws vernamen dat Kris het leven had gelaten bij een brand, werden we met verstomming geslagen”, aldus de collega’s van Voestalpine Sadef, een metaalbedrijf in Hooglede waar hij al twaalf jaar werkte. “We hadden nog samen koffie gedronken en elkaar een goed weekend gewenst. Alleen was het deze keer niet tot maandag, maar sloeg het noodlot toe. We leerden je kennen als een gedreven jonge kerel die altijd flexibel en behulpzaam was. Je was altijd bereid om bij te springen als dat nodig was. We zullen je missen en dankbaar terugdenken aan wie je was. Respect, Kris”, klonk het tijdens het afscheid.

Gouden hart

Ook broer Steven Claerboudt, met wij hij samen opgroeide in Kuurne, had zijn gedachten en herinneringen neergeschreven. “Je was iemand met een gouden hart en zag altijd het goede in de mens. Zo zorgde je voor onze zieke mama, tot ze in 2010 de strijd tegen kanker verloor. Dat gaf je mentaal een zware klap, maar sinds vorig jaar leek je er eindelijk weer bovenop te komen en terug steviger in je schoenen te staan.”

© (Foto GF)

“Helaas heeft het lot daar anders over beslist. Samen met mama kan je nu waken over mij en je petekind Quinn, die nog hoopte dat je dit weekend op bezoek zou komen. Spijtig dat we de laatste jaren niet meer contact hebben gehad om samen herinneringen op te halen. Nu zal ik die herinneringen alleen ophalen bij een kaarsje.”

Kris Claerboudt liet vorige week het leven bij een woningbrand in de Kleine Bruanestraat in Roeselare. Een buurvrouw had een brandgeur opgemerkt en verwittigde de hulpdiensten. Het duurde meer dan twee uur voor het vuur kon worden geblust. Claerboudt werd dood aangetroffen aan de voordeur.