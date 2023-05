Familie en vrienden nemen afscheid van sportmonitor Aaron Delannoy (24): “Het was een plezier om je ouders te mogen zijn”

Een afgeladen volle aula nam zaterdag afscheid van sportmonitor Aaron Delannoy (24) die vorige week overleed na een fatale val van een deathride in Zwevegem. In een erg persoonlijke dienst namen Aarons vriendin, familie en heel wat vrienden het woord. Wannes Capelle kwam live zijn nummer Ploegsteert brengen als ode aan Aarons liefde voor zijn koersfiets.

Een surfplank, voetbalschoenen, zijn snowboardoutfit en uiteraard zijn trui van natuursportvereniging Oenanthe: vooraan in de aula van uitvaartcentrum Serrus in Sint-Eloois-Winkel prijkten zaterdag heel wat herinneringen aan Aarons favoriete bezigheden. Zijn voorliefde voor avontuurlijke sporten, het liefst van al midden in de natuur, liet zich al vroeg opmerken.

Op school in Bissegem en Harelbeke blonk Aaron ook uit door zijn erg sociale karakter en hij werd zelfs tot leerling van het jaar gekozen. Zo was te horen in een tekst van Aarons ouders die voorgelezen werd tijdens de uitvaart. “Het was een plezier om je ouders te mogen zijn”, zo klonk het.

Droomjob bij Oenanthe

Na zijn middelbaar vatte Aaron zijn studies tot leerkracht lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie aan op Hogeschool Vives in Torhout. Zo kwam hij ook in contact met natuursportvereniging Oenanthe, eerst als stagiair en als vakantiejob, later werd het zijn vaste job. Een droomjob, zo werd zijn werk als sportmonitor eerder al genoemd en dat werd nog verschillende keren herhaald tijdens de uitvaart.

Helaas werd die droomjob Aaron op donderdag 26 april fataal. Op de Transfo in Zwevegem ging die dag een grote bijeenkomst door met 1.400 jongeren uit alle internaten van West-Vlaanderen. Aaron was aan het werk op de deathride en hielp de hele dag probleemloos jongeren naar beneden. Rond 20 uur wilde hij als afsluiter zelf ook via de kabel naar beneden komen maar dat ging mis. De jongeman viel tien meter naar beneden en overleed ter plaatse.

“We hadden nog zoveel plannen. De herinneringen die we maakten als we eropuit trokken in ons busje, die zal ik altijd koesteren” – vriendin Julie

Het was ook op de Transfosite dat Aaron zijn vriendin Julie leerde kennen. Zij nam als eerste het woord tijdens de uitvaart. “Tijdens je uitgebreide uitleg over boogschieten was ik meteen verkocht door je gulle lach. Ik zal je verhaaltjes missen, je gekke dansjes en hoe je op twee minuten tijd wel vijf keer van onderwerp kon veranderen. We hadden nog zoveel plannen. De herinneringen die we maakten als we eropuit trokken in ons busje, die zal ik altijd koesteren. Ik neem je vanaf nu altijd mee.”

Aaron laat zijn ouders, zijn drie zussen en zijn petekind na. Over de oorzaak van zijn ongeval is het onderzoek nog steeds lopende.

