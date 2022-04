Familie en vrienden brengen Koen Baert laatste groet: “Nog zoveel plannen”

Een afgeladen Sint-Corneliuskerk nam afscheid van Koen Baert (62). ‘Geëngageerd Machelenaar’ stond er op zijn doodsprentje, en laat dat een understatement zijn. “Zo’n volle kerk geeft extra steun, Koen was iemand van ons”, zegt Koen Peirs, voorzitter van Feest&Cultuur Machelen, waar ook Koen Baert een van de voortrekkers was.

Koen Baert zakte vorige week dinsdag plots in elkaar tijdens zijn werk in Leiepoort Campus Sint-Hendrik in Deinze. Hulp kon niet meer baten en hij overleed op 62-jarige leeftijd. Afgelopen zaterdag werd hij begraven in de Sint-Corneliuskerk in Machelen. Daar waren stoelen te weinig voor de vele vrienden, kennissen, collega’s en medeleden uit de vele verenigingen waar Koen lid van was. Naast echtgenoot, vader van drie kinderen en grootvader van twee kleinkinderen, was Koen immers ook een erg geëngageerd Machelenaar.

“Dat staat te lezen op zijn doodsprentje en dat is zeker waar”, zegt cultuurschepen Michaël Vandemeulebroecke. Hij, de burgemeester en nog enkele andere leden van de gemeenteraad woonden eveneens de begrafenis bij. “Koen was al zeer lang aanwezig in het cultuurleven van Zulte. Voor Feest&Cultuur Machelen was hij de brugfiguur tussen het oude feestcomité en het nieuwe. Hij was ook lid van de Cultuurraad en organiseerde daarbinnen het Festival van Vlaanderen.”

“Koen zette zich ook in voor het comité Franco-Belge en organiseerde in 2019 samen met Johan Nachtergaele de herdenking en tentoonstelling rond het honderdjarige bestaan van het Frans militair kerkhof in Machelen. Het jaar nadien zijn Koen en Johan daarvoor samen verkozen tot cultuurlaureaat. Ik zal me hem herinneren als een gedreven en enthousiaste mens.”

Technisch vernuft

Op de begrafenis zelf nam voorzitter van Feest&Cultuur Machelen Koen Peirs het woord. “Verdomme toch Koen, we hadden nog zoveel plannen”, begon hij. “We zijn ons technisch vernuft kwijt in de vereniging. Ik heb eens zitten rekenen en Koen en ik hebben ongeveer 450 avonden samen gezeten voor allerhande vergaderingen en activiteiten en we zijn nooit in ruzie uiteengegaan. Op onze laatste vergadering voor zijn overlijden zeiden we nog dat niemand onvervangbaar is, maar sommigen zijn dat moeilijk. Bedankt, Koen.”

20.000 stappen

Ook Koen Vermeulen, directeur bij Leiepoort campus Sint-Hendrik sprak vol lof over Koen Baert. “Koen was een loyale en gedreven medewerker die je bij wijze van spreken dag en nacht kon bellen. Zijn stappenteller ging vaak vlot over de 20.000 stappen op een dag. Het voelt raar aan, wetende dat sommige van je werken nu half afgewerkt achterblijven.”

De laatste jaren werkte Koen bij de technische dienst van de school en stond hij in voor allerhande herstellingen en onderhoud. Hij startte zijn carrière echter als architect en werkte mee aan het ontwerp van feestzaal de Guldepoort en aan de Raveelkapel in Machelen.

De zaterdagavond na de begrafenis had Feest&Cultuur een optreden van Kadril gepland, met als speciale gast Wouter Berlaen. “De familie stond erop dat we die avond zouden laten doorgaan”, zegt Koen. “Voor ons was dat niet gemakkelijk, maar we hebben een foto geplaatst en ik heb vooraf een woordje gedaan. Wouter Berlaen heeft zelfs nog speciaal zijn nummer Weg gebracht voor Koen.”

