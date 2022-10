Familie De Brouckere neemt afscheid van ‘Captain Luke’

Op 9 oktober overleed in het Amerikaanse Massachusetts Luc De Brouckere, bijgenaamd ‘Captain Luke’.

Luc werd in 1949 geboren in Blankenberge, hij was de zoon van Albert en Clara De Brouckere. In ’77 behaalde hij, met de grootste onderscheiding, een doctoraat in de toegepaste wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent. Als burgerlijk ingenieur had hij later verschillende patenten op zijn naam staan.

In ‘73 huwde hij de Blankenbergse Cien Marmenout, met wie hij drie kinderen kreeg. Zijn carrière bij Flanders Investment Opportunities Council bracht het gezin in ‘87 naar Boston in de VS. Hij doceerde daar internationaal ondernemen aan de Northeastern University.

‘Captain Luke’ was ook een fervent zeiler. Vanuit zijn geboorteplaats Blankenberge ging hij onvermoeibaar op avontuur op de Noordzee en stak zelfs het Kanaal over in zijn zeilboot. In de Verenigde Staten nam hij in 2005 deel aan de Marion-Bermuda Offshore Yacht Race. Hij verkende de Amerikaanse Oostkust van Long Island, NY, tot Nova Scotia in Canada en vele havens en inhammen daartussen.

Luc overleed eerder deze maand in Cambridge, Massachusetts, omringd door zijn familie, na meer dan een decennium te hebben gestreden tegen verschillende vormen van kanker. Hij laat een echtgenote na, drie kinderen en vier kleinkinderen. Zijn as zal in het voorjaar worden uitgestrooid in zee. In plaats van bloemen kunnen donaties worden gedaan aan de Lymphoma Research Foundation (https://lymphoma.org/).