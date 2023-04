Familie blikt terug op tragisch overlijden van Maggie (30) in Argentinië: “We zullen altijd trots blijven”

Het Pools-Belgische gezin van Wioletta en Krzysztof Kiraga uit Zulte verloor op 24 februari hun dochter Maggie bij een tragisch ongeval in een Argentijns meer, twee dagen voor haar dertigste verjaardag. “Maggie wou de wereld zien en een van haar dromen was om door Zuid-Amerika te trekken, we zijn blij dat ze die nog heeft kunnen waarmaken”, zegt moeder Wioletta.

Het gezin Kiraga verhuisde in 2011 van Polen naar België en woont in Zulte. Ondanks de taalbarrière bleek dochter Maggie Kiraga al snel een uitblinker te zijn op school. Ze studeerde klinische psychologie in Gent en behaalde nog een tweede master in de neuropsychologie in Maastricht.

Sportieve en uitstekende student

Ze kreeg een jobaanbieding om te gaan werken als onderzoeker in Toronto en schopte het daar al snel tot onderzoeksdirecteur. “Maggie was een uitstekende student en was nooit bang om een sprong in het onbekende te wagen”, vertelt moeder Wioletta. “Ze was ook erg sportief en hield van allerlei avontuurlijke sporten zoals duiken, skiën of bungeejumping. Ze deed elke sportactiviteit die ze kon vinden, als het maar haar limieten testte. Ze was zelfs van plan om nog een marathon te lopen. Het is moeilijk om te omschrijven wie Maggie precies was. Ze was altijd erg druk bezig met allerlei dingen maar kon altijd tijd maken voor haar familie en vrienden.”

“Wij geloven dat haar overlijden niet het einde is, maar een nieuw begin” – mama Wioletta

“De laatste keer dat we Maggie zagen was toen ze september vorig jaar op bezoek kwam met haar verloofde Simon, een Hongaar die als chemicus werkte in België en Nederland. Ze leerden ze elkaar kennen en ze waren dolverliefd. Maggie en Simon kwamen net van Madrid en stonden op het punt te vertrekken voor hun reis door Zuid-Amerika. Dat was een droom van Maggie en we zijn blij dat ze die nog heeft kunnen waarmaken. Ze vertrokken vanuit Mexico, huurden een auto in Chili en trokken zo rond door heel het continent.”

Cold shock

Eind februari kregen Wioletta en Krzysztof het vreselijke nieuws dat hun dochter in Argentinië overleden was, in het Nahuel Huapi meer. Dat is een bekende toeristische trekpleister en ligt op 770 meter hoogte, vandaar de erg koude watertemperatuur van zo’n 7 graden in die periode van het jaar. Vermoedelijk overleed Maggie dan ook aan ‘cold shock’, een extreme reactie van het lichaam wanneer het plots in contact komt met koud water.

“We zijn haar verloofde Simon erg dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan, hij zal altijd familie blijven” – mama Wioletta

Volgens lokale media was Maggie op de oevers van het meer met een hond aan het spelen. Ze gooide een bal in het water voor het dier, maar toen die te ver afdreef, dook ze zelf in het meer om de bal terug te halen. Maggie geraakte op eigen kracht niet meer op de oever. Haar verloofde Simon en andere omstaanders konden haar uit het water halen, maar het was te laat. Na enkele vergeefse reanimatiepogingen overleed Maggie op de oever van het meer. Ook Simon moest naar het ziekenhuis met symptomen van onderkoeling.

Niet het einde

“We zijn hem erg dankbaar voor de steun in deze moeilijke tijden”, gaat Wioletta verder. “Hij was er altijd voor haar en voor ons, hij zal altijd familie blijven. Als ouders willen we alleen maar dat onze kinderen gelukkig zijn en het is een troost dat Maggie zo veel uit haar leven gehaald heeft. We zullen altijd trots op haar blijven. Net zoals Maggie zelf, geloven wij ook dat haar overlijden niet het einde is, maar een nieuw begin.” (JF)